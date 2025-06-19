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  • Губерниев о Бобровском: «Гениальный, грандиозный вратарь. В ряду наших великих – Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе – у него почетнейшее место»
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Губерниев о Бобровском: «Гениальный, грандиозный вратарь. В ряду наших великих – Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе – у него почетнейшее место»

Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского гениальным вратарем.

Российский голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» во втором сезоне подряд. 

«Сложно выиграть Кубок Стэнли, но еще сложнее повторить этот успех. Сергей прекрасно провел финал, выручал, спасал в решающем матче.

Он вратарь не просто высочайшего уровня, он вратарь гениальный и грандиозный. Хочу сказать, что когда мы говорим про плеяду великих наших вратарей, мы говорим про Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе.

В этом ряду Бобровский занимает почетнейшее место. Трижды велик вратарь, который выигрывает главный титул в 35 лет.

Многие считают, что это уже путь вниз для спортсмена, но при должном уме, режиме и нагрузке Бобровский в полном порядке. Котелок варит», – сказал комментатор и телеведущий.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
Артур Ирбе
Сергей Мыльников старший
logoВладимир Мышкин
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoСергей Бобровский
logoВладислав Третьяк
Виктор Коноваленко
Виктор Пучков
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