Губерниев о Бобровском: «Гениальный, грандиозный вратарь. В ряду наших великих – Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе – у него почетнейшее место»

Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского гениальным вратарем.

Российский голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» во втором сезоне подряд.

«Сложно выиграть Кубок Стэнли , но еще сложнее повторить этот успех. Сергей прекрасно провел финал, выручал, спасал в решающем матче.

Он вратарь не просто высочайшего уровня, он вратарь гениальный и грандиозный. Хочу сказать, что когда мы говорим про плеяду великих наших вратарей, мы говорим про Пучкова, Коноваленко , Третьяка , Мышкина , Мыльникова, Ирбе.

В этом ряду Бобровский занимает почетнейшее место. Трижды велик вратарь, который выигрывает главный титул в 35 лет.

Многие считают, что это уже путь вниз для спортсмена, но при должном уме, режиме и нагрузке Бобровский в полном порядке. Котелок варит», – сказал комментатор и телеведущий.