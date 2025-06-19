Губерниев о Бобровском: «Гениальный, грандиозный вратарь. В ряду наших великих – Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе – у него почетнейшее место»
Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского гениальным вратарем.
Российский голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» во втором сезоне подряд.
«Сложно выиграть Кубок Стэнли, но еще сложнее повторить этот успех. Сергей прекрасно провел финал, выручал, спасал в решающем матче.
Он вратарь не просто высочайшего уровня, он вратарь гениальный и грандиозный. Хочу сказать, что когда мы говорим про плеяду великих наших вратарей, мы говорим про Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе.
В этом ряду Бобровский занимает почетнейшее место. Трижды велик вратарь, который выигрывает главный титул в 35 лет.
Многие считают, что это уже путь вниз для спортсмена, но при должном уме, режиме и нагрузке Бобровский в полном порядке. Котелок варит», – сказал комментатор и телеведущий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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