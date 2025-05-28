Агент Овечкина об отпуске Александра: «Приехал домой, отдыхает. Планов нет»
Агент Александра Овечкина рассказал, как форвард проводит отпуск в России.
«Вашингтон» ранее уступил «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4 и завершил сезон.
«Приехал домой, отдыхает. Планов нет», – сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 73 (44+29) балла в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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