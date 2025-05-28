Агент Овечкина об отпуске Александра: «Приехал домой, отдыхает. Планов нет»

Агент Александра Овечкина рассказал, как форвард проводит отпуск в России.

«Вашингтон » ранее уступил «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4 и завершил сезон.

«Приехал домой, отдыхает. Планов нет», – сказал агент Глеб Чистяков , представляющий интересы Александра Овечкина .

Капитан «Вашингтона» набрал 73 (44+29) балла в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки.