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  • Агент Овечкина о 1-м месте в топе по узнаваемости: «Заслуженно. Кто из молодых спортсменов мог бы претендовать на статус Александра в будущем? Пока таких не вижу»
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Агент Овечкина о 1-м месте в топе по узнаваемости: «Заслуженно. Кто из молодых спортсменов мог бы претендовать на статус Александра в будущем? Пока таких не вижу»

Агент Александра Овечкина высказался об узнаваемости форварда среди россиян.

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Овечкина с большим отрывом вспомнили 17,4% россиян. Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье – футболист Артем Дзюба (6,6%).

«Абсолютно заслуженное первое место. Кто из молодых спортсменом мог бы претендовать на статус Овечкина в будущем? Пока таких не вижу», – сказал агент Глеб Чистяков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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