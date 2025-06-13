Агент Овечкина о 1-м месте в топе по узнаваемости: «Заслуженно. Кто из молодых спортсменов мог бы претендовать на статус Александра в будущем? Пока таких не вижу»
Агент Александра Овечкина высказался об узнаваемости форварда среди россиян.
По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Овечкина с большим отрывом вспомнили 17,4% россиян. Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье – футболист Артем Дзюба (6,6%).
«Абсолютно заслуженное первое место. Кто из молодых спортсменом мог бы претендовать на статус Овечкина в будущем? Пока таких не вижу», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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