Борис Михайлов: «Россия – хоккейная держава. То, что делают ИИХФ и МОК – беспредел. Руководство недружественных стран препятствует допуску, потому что мы отберем массу медалей»

Борис Михайлов назвал Россию хоккейной державой.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026. После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов усомнился в статусе России как хоккейной державы: «Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей. Нас уже некому защищать».

«Я уверен, что Россия – хоккейная держава. То, что делает Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея, – беспредел. Политика не должна вмешиваться в спорт. Мы все равно добьемся, чтобы нас допустили, потому что наш хоккей и спорт в целом этого достойны. .

Некоторые руководители, как сказал президент и главнокомандующий, недружественных стран препятствуют этому. Почему? Потому что если мы будем участвовать во всех мероприятиях, то отберем массу медалей у атлетов тех стран, что голосуют против нас.

Как можно продавить, когда и МОК , и международная федерация против? Мы участвуем в дебатах, в разговорах на всех уровнях, но пока здравый смысл не на нашей стороне», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .