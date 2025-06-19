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ИИХФ назвала экс-форварда «Авангарда» Андригетто лучшим хоккеистом сезона, Сваймен – 2-й, Пастрняк – 3-й, Маккиннон – 6-й

Свен Андригетто признан лучшим хоккеистом сезона по версии ИИХФ.

В сезоне кандидат обязан был сыграть хотя бы в одном турнире сборных. Голосовали журналисты и представители ИИХФ.

Андригетто выиграл серебряные медали чемпионата мира-2025 в составе сборной Швейцарии. 32-летний форвард набрал 8 (7+1) очков и «плюс 3» в 9 матчах турнира, разделив 2-е место в списке лучших снайперов с канадцем Нэтаном Маккинноном и Эели Толваненом из сборной Финляндии. 

Андригетто, ранее выступавший за «Авангард», получил 34,6% голосов. Вторым в голосовании стал вратарь «Бостона» и сборной США Джереми Сваймен (18,6%). Третье место занял форвард «Бостона» и сборной Чехии Давид Пастрняк (18%).

В топ-6 вошли: Денис Мальгин (Швейцария, 11,1%), Клейтон Келлер (США, 8,8%) и Нэтан Маккиннон (Канада, 6,5%).

В сезоне-2019/20 Андригетто выступал в КХЛ в составе «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
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