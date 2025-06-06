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Василий Каменев: «Непонятно, почему СКА пригласил Ларионова, в «Торпедо» им были не очень довольны. Нужно, чтобы заполнялись трибуны, Ротенберг задал высокую планку»

Василий Каменев высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.

Ларионову дали большой аванс, пригласив в СКА, но его надо оправдать. Непростая ситуация сейчас в клубе, произошла смена руководства, непонятно, что с игроками – кто-то, может, специально шел к Роману Ротенбергу. Кто-то уехал по итогам сезона в НХЛ, кто-то ушел. Надо заново собрать команду и работать, засучив рукава.

Плюс нужно показывать игру, чтобы заполнялись трибуны на «СКА-Арене». Роман Ротенберг задал в этом плане высокую планку – 22 тысячи на каждом матче. Надо ее держать. Команда играет в хоккей не для себя, а для зрителей.

– И результаты СКА нужно поменять? В двух последних плей-офф команда не смогла пройти дальше второго раунда.

– Ну это, конечно. Мне, в связи с этим, немного непонятно, почему СКА пригласил на пост главного тренера именно Ларионова. Он был в «Торпедо», там были не очень довольны результатами его работы. Попрощались и с Харламовым, который был руководителем клуба, и с тренерским штабом.

Может, надо было другого тренера в СКА позвать?

– Руководство СКА выбрало Ларионова.

– Наверное, с ним все обсудили, обо всем договорились, наметили путь развития. Потому что СКА – один из лидеров нашего хоккея, он должен соответствовать этому званию.

– Вас удивило, что Романа Ротенберга «выдернули с корнем» из СКА, убрали со всех должностей?

– Есть такое, да. Он прекрасный PR-менеджер, двигал СКА вперед по коммерческой части, развивал наш хоккей. Интерес к игре в Петербурге за эти годы сильно вырос. Не знаю, как справится с работой новый менеджмент клуба. Вопросов пока больше, чем ответов, – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры

Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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