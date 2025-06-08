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Макаров о Ротенберге: «Пришел в СКА – и о клубе заговорили в СМИ. Он сделал все, чтобы старая и новая арена заполнялись до отказа. Петербург жил хоккеем»

Игорь Макаров оценил работу Романа Ротенберга по привлечению фанатов на игры СКА.

«Я как раз выступал за СКА в то время, когда в клуб пришел Роман Ротенберг. И я прекрасно помню, как о команде тогда заговорили, сколько было прессы, в общем, СКА стал в то время едва ли не самым медийным клубом лиги.

СКА оставался одним из немногих клубов КХЛ, который проводил свои домашние матчи при аншлагах почти всегда. Зрители шли на каждый матч в «Ледовый» как на праздник. Санкт-Петербург жил хоккеем, и стало очевидно, что в городе на Неве хоккейных болельщиков гораздо больше, чем вместимость «Ледового».

И когда [начали говорить] о том, что в Питере появится арена в два раза больше и как ее заполнять, Роман Ротенберг со своей командой сделал все, чтобы и она заполнялась до отказа.

«СКА-Арена» – самый крупный стадион в Европе, и прошлом сезоне питерский клуб установил рекорд посещаемости.

К сожалению, мне не довелось сыграть на открытом воздухе, но не забывайте о том, что и на «Газпром-Арене» на матч Зимней классики чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА в 2018 году собралось почти 70 тысяч болельщиков», – сказал экс-форвард СКА Игорь Макаров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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СКА-Арена
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
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