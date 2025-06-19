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Морозов о партнерстве с «Фонбет»: «Неотъемлемая часть КХЛ, соавтор наших побед. Вместе мы делаем хоккей быстрее, ярче, социально значимым»

Алексей Морозов назвал «Фонбет» соавтором успехов КХЛ.

Сегодня лига объявила о продлении соглашения о титульном партнерстве с букмекерской компанией на 3 года. 

«Восемь лет назад мы начали с рекордного соглашения. Сегодня «Фонбет» – не просто партнер, а соавтор наших побед и неотъемлемая часть КХЛ.

Вместе мы делаем хоккей быстрее, ярче и социально значимым: сотни проектов для болельщиков, десятки миллионов на благотворительность и развитие спорта. Можно сказать, что «Фонбет» – соавтор наших рекордов.

Это партнерство – как наш чемпионат – с каждым годом больше голов, эмоций и доверия. Это не просто продление контракта – это новый виток истории нашего глобального сотрудничества», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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