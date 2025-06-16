Кожевников о «Салавате»: «Бронза была чудом, Козлов выжал из команды 200%. Кем она с новым бюджетом будет играть в предстоящем сезоне – загадка»

Александр Кожевников высказался о ситуации в «Салавате».

Ранее появилась информация о том, что бюджет клуба сократят .

– Посмотрите, что в «Салавате » летом происходит. Бюджет урезали чуть ли не в два раза – и тут же практически все легионеры потянулись домой. А ведь я предупреждал…

– Что теперь ждете от «Салавата»?

– Подозреваю, что впереди у Уфы крайне тяжелый сезон. Нынешняя бронза «Салавата» была чудом, тренер Козлов выжал из команды двести процентов.

Кем она с новым бюджетом будет играть в предстоящем сезоне – загадка. Если тренер опять что-нибудь не придумает, может уплыть даже место в плей-офф, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Клубу нужно закрывать долги, накопленные за годы жизни не по средствам («Бизнес Online»)