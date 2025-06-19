КХЛ и «Фонбет» продлили соглашение о титульном партнерстве на 3 сезона. Букмекер – спонсор лиги с 2017 года
«Фонбет» останется титульным спонсором КХЛ еще минимум на три года.
Стороны продлили соглашение о партнерстве до конца сезона-2027/28 на Петербургском международном экономическом форуме.
Сотрудничество между КХЛ и «Фонбет» началось в 2017 году. С сезона-2022/23 букмекер получил статус титульного партнера лиги
«Восемь лет назад мы начали с рекордного соглашения. Сегодня «Фонбет» – не просто партнер, а соавтор наших побед и неотъемлемая часть КХЛ. Вместе мы делаем хоккей быстрее, ярче и социально значимым: сотни проектов для болельщиков, десятки миллионов на благотворительность и развитие спорта.
Можно сказать, что «Фонбет» – соавтор наших рекордов. Это партнерство – как наш чемпионат – с каждым годом больше голов, эмоций и доверия. Это не просто продление контракта – это новый виток истории нашего глобального сотрудничества», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
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