Крикунов о недопуске России: «Нас хотят оградить железной стеной. Дегтярев, чиновники должны заниматься этим вопросом, сколько нас будут держать в отстранении»
Владимир Крикунов заявил, что чиновникам надо заниматься вопросом допуска России.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на олимпийском хоккейном турнире. Российская сборная отстранена от международных турниров с 2022 года.
«Чиновники должны заниматься этим вопросом. Дегтярев там занимается этим вопросом. Сколько нас будут держать в отстранении.
Хотят вообще оградить нас железной стеной со все сторон», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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