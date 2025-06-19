Крикунов о недопуске России: «Нас хотят оградить железной стеной. Дегтярев, чиновники должны заниматься этим вопросом, сколько нас будут держать в отстранении»

Владимир Крикунов заявил, что чиновникам надо заниматься вопросом допуска России.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на олимпийском хоккейном турнире. Российская сборная отстранена от международных турниров с 2022 года.

«Чиновники должны заниматься этим вопросом. Дегтярев там занимается этим вопросом. Сколько нас будут держать в отстранении.

Хотят вообще оградить нас железной стеной со все сторон», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.