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  • Российские БК до последнего были уверены, что «Конн Смайт» выиграет Бобровский. Беннетт стал фаворитом у американских букмекеров еще 10 июня
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Российские БК до последнего были уверены, что «Конн Смайт» выиграет Бобровский. Беннетт стал фаворитом у американских букмекеров еще 10 июня

Российские букмекеры ошиблись с котировками на вручение награды «Конн Смайт Трофи».

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт был признан MVP плей-офф по итогам голосования журналистов. Канадец провел 23 матча в розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 22 (15+7) очка при полезности «+6».

Беннет долгое время не входил даже в топ-5 претендентов на награду по версии североамериканских БК – в начале мая он котировался за 111.00 (менее 1%). Впервые он стал фаворитом на приз у местных букмекеров 10 июня – при счете 2-1 в пользу «Флориды» в финале против «Эдмонтона».

У российских БК вплоть до решающей 6-й игры главным претендентом на награду оставался Сергей Бобровский. За день до матча БЕТСИТИ предлагал коэффициент 1.45 на победу вратаря «Флориды», а Беннетт котировался вторым за 2.35.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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