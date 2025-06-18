У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Они стали лучшими бомбардирами плей-офф – у обоих по 33 очка в 22 играх
У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала.
Форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не отметились результативными действиями в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:5, 2-4).
Оба игрока завершили встречу с полезностью «минус 4» – худшей в команде наряду с защитником Эваном Бушаром и форвардом Кори Перри. Они были на льду при двух шайбах «Пантерс» в пустые ворота.
При этом Драйзайтль остался без бросков в створ, у Макдэвида их 2.
Нападающие стали лучшими бомбардирами плей-офф НХЛ-2025, набрав по 33 очка в 22 играх (Леон 11+22, Коннор 7+26).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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