Макдэвид про 1:5 в 6-м матче финала: «Никто не сдался, не выбросил полотенце. Но «Флорида» – чертовски крутая команда. Мы просто бились головой об стену»

Коннор Макдэвид высказался о поражении от «Флориды» (1:5) в 6-м матче финала.

«Эдмонтон » проиграл финальную серию Кубка Стэнли «Пантерс» (2-4).

«Мы проиграли очень хорошей команде. Никто не сдался, никто не выбросил полотенце, но у них чертовски крутая команда. Они не просто так выиграли Кубок Стэнли дважды подряд.

Их форчекинг был великолепен, они были повсюду. Мы так и не смогли захватить инициативу. Мы просто пытались делать одно и то же снова и снова, бились головой об стену. Надо отдать им должное, они хорошо сыграли», – сказал капитан «Ойлерс».

У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Они стали лучшими бомбардирами плей-офф – у обоих по 33 очка в 22 играх