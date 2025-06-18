Стюарт Скиннер о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Эдмонтон» немедленно должен извлечь урок. Допустить подобное два раза подряд – это катастрофа»
Стюарт Скиннер назвал катастрофой два поражения «Эдмонтона» в финалах плей-офф.
«Ойлерс» уступили «Флориде» в решающей серии Кубка Стэнли со счетом 2-4 (1:5 в шестой игре). Год назад противостояние этих команд также завершилось победой «Пантерс» – 4-3.
«Мы должны извлечь из этого урок прямо сейчас, немедленно. Допустить подобное два раза подряд – это катастрофа», – сказал голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.
26-летний вратарь канадской команды провел в этом плей-офф 15 матчей, отражая 89% бросков при коэффициенте надежности 2,99.
«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Эдмонтона»
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