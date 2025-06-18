Кноблаух о 2-4 с «Флоридой»: «Это разбивает мне сердце, боль еще долго не утихнет. Нет никакой положительной стороны»
Крис Кноблаух заявил, что поражение от «Флориды» разбило ему сердце.
«Эдмонтон» второй год подряд уступил «Пантерс» в финале Кубка Стэнли (2-4). В шестой игре канадцы проиграли со счетом 1:5.
«Это разбивает мне сердце, нет никакой положительной стороны. Сейчас я чувствую боль, и она не утихнет еще долго», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.
Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости