Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»

Коннор Макдэвид верит в «Эдмонтон», несмотря на поражение в финале плей-офф.

В шестой игре решающей серии Кубка Стэнли «Ойлерс» уступили «Флориде » со счетом 1:5 (2-4).

«У нас отличная команда, «Эдмонтон » не просто так два года подряд выходит в финал. Я верю в команду.

Было много сложных обстоятельств, связанных с травмами, но мы нашли способ добраться до этого момента. Это заслуга многих ребят», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .

«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м