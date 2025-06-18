Макдэвид о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Верю в «Эдмонтон» – мы не просто так 2 года подряд выходили в финал. Было много травм, но мы смогли добраться до этого момента»
Коннор Макдэвид верит в «Эдмонтон», несмотря на поражение в финале плей-офф.
В шестой игре решающей серии Кубка Стэнли «Ойлерс» уступили «Флориде» со счетом 1:5 (2-4).
«У нас отличная команда, «Эдмонтон» не просто так два года подряд выходит в финал. Я верю в команду.
Было много сложных обстоятельств, связанных с травмами, но мы нашли способ добраться до этого момента. Это заслуга многих ребят», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Эдмонтона»
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