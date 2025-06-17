Генменеджер Канады Армстронг о выборе Райнхарта в первые 6 игроков для ОИ-2026: «Маршанд является кандидатом на попадание в состав. Я хорошо поговорил с Брэдом»

Даг Армстронг заявил, что Брэд Маршанд может сыграть за Канаду на Олимпиаде.

Канадская команда ранее назвала шесть хоккеистов , которые вошли в состав для участия на Олимпиаде-2026.

В него был включен Сэм Райнхарт, а не Брэд Маршанд.

«Я хорошо поговорил с Брэдом. Безусловно, он является кандидатом на попадание в состав команды.

Очень вдохновляет то, что он сделал для сборной на Турнире четырех наций – это и характер, и способность сплотить команду. К тому же посмотрите, как он играет сейчас в Кубке Стэнли.

Но мы посчитали, что Сэм Райнхарт также показался подходящим кандидатом за то, что он сделал за последние три года, играя в чемпионской команде», – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.