Райнхарт о 5:2 с «Эдмонтоном»: «Расстраиваюсь каждый раз, когда они забивают. Во «Флориде» никому не важно, кто набирает очки. Главное, чтобы кто-то делал это в нужный момент»

Сэм Райнхарт высказался о победе над «Эдмонтоном» в 5-м матче финала (5:2).

«Расстраиваюсь каждый раз, когда они забивают гол. Безусловно, это общее настроение команды. Мы все в это включены. Когда мы лучше всего действуем в обороне, у нас и шайба чаще оказывается. Ты учишься, когда что-то идет не так.

Конечно, от матча к матчу есть над чем поработать. И, думаю, сейчас мы, возможно, обороняемся немного меньше, потому что чаще говорим друг с другом и лучше поддерживаем друг друга. А это делает нашу оборону сильнее.

Обороняться против таких парней – это командная работа. Мы с самого начала серии знали, какой перед нами стоит вызов. В нашей раздевалке никому особо не важно, кто набирает очки. Главное, чтобы кто-то делал это в нужный момент – и у нас это получается», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт .