Арсений Ковгореня перешел в «Адмирал», минское «Динамо» получило денежную компенсацию. Форвард набрал 24 очка в 37 матчах с учетом плей-офф за «Юность» в прошлом сезоне
Арсений Ковгореня перешел в «Адмирал».
Дальневосточный клуб произвел обмен с минским «Динамо», в результате которого 20-летний нападающий стал хоккеистом «Адмирала».
Клуб из Беларуси получил денежную компенсацию.
Арсений Ковгореня подписал двустороннее соглашение с клубом на один сезон.
В прошлом сезоне хоккеист провел пять матчей за минское «Динамо» в КХЛ, не отметившись результативными действиями.
В чемпионате Беларуси форвард набрал 19 (12+7) баллов в 25 матчах чемпионата за «Юность». В плей-офф в его активе 5 (1+4) очков в 12 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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