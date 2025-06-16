Арсений Ковгореня перешел в «Адмирал», минское «Динамо» получило денежную компенсацию. Форвард набрал 24 очка в 37 матчах с учетом плей-офф за «Юность» в прошлом сезоне

Арсений Ковгореня перешел в «Адмирал».

Дальневосточный клуб произвел обмен с минским «Динамо », в результате которого 20-летний нападающий стал хоккеистом «Адмирала ».

Клуб из Беларуси получил денежную компенсацию.

Арсений Ковгореня подписал двустороннее соглашение с клубом на один сезон.

В прошлом сезоне хоккеист провел пять матчей за минское «Динамо» в КХЛ , не отметившись результативными действиями.

В чемпионате Беларуси форвард набрал 19 (12+7) баллов в 25 матчах чемпионата за «Юность ». В плей-офф в его активе 5 (1+4) очков в 12 играх.