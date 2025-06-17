«Авангард» может подписать Блажиевского из «Трактора». Защитник набрал 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина в прошлом сезоне

Артем Блажиевский может перейти в «Авангард» из «Трактора».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

31-летний защитник является неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Артем Блажиевский , выступая за «Трактор », набрал 15 (6+9) очков при полезности «плюс 27» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист провел 21 игру и отметился 10 (5+5) баллами при полезности «плюс 1».