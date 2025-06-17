Каменский про ОИ-2026: «Неполноценный турнир. Не понимают, что Олимпиада без России теряет смысл, зрительский интерес, уровень конкуренции»

Валерий Каменский оценил недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Не ожидал каких-то положительных решений. Конечно, все мы надеялись, что разум восторжествует.

Но, как видим, люди там не понимают, что без сборной России Олимпиада теряет смысл, зрительский интерес, уровень конкуренции. Неполноценный получится турнир.

Если бы Россия играла, интерес к Олимпиаде был бы значительно выше, особенно при участии ребят из НХЛ .

Кроме того, нельзя заменить Россию Францией – это неравноценная замена», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .