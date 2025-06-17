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  • Юрзинов о Никитине: «Его успех – победа нашей тренерской школы и института сборных России. Кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ»
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Юрзинов о Никитине: «Его успех – победа нашей тренерской школы и института сборных России. Кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ»

Владимир Юрзинов связал успех Игоря Никитина в «Локомотиве» со сборной России.

В минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Никитина впервые выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Трактор», который возглавлял Бенуа Гру

Вскоре Никитин расторг контракт с «Локомотивом». 

– Знаете, в последние годы мы начинаем недооценивать свою тренерскую школу – уделяем ей меньше внимания, уходим от общения внутри цеха, семинаров, симпозиумов и так далее. Словно бы уступаем лучшие места североамериканским коллегам, больше верим в них.

Так вот успех Игоря Никитина – это еще и победа именно российской тренерской школы. Наверное, кто-то из молодежи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ, Европы или Северной Америки. Можно выиграть на багаже именно отечественной тренерской школы – с хорошим запасом, переиграв по всем статьям канадского коллегу, как произошло в финале.

Это очень важный момент, который почему-то не нашел своего отражения в прессе. Так что давайте восстановим справедливость!

- Для вас успех Никитина – сюрприз?

– Нет. На самом деле его чемпионство – победа института сборных России. Именно в этом институте – еще во времена Зинэтулы Билялетдинова – Никитин начинал и получал высшее образование, шел шаг за шагом, рос, набирал опыт. И не один, а вместе со своим первым помощником Дмитрием Юшкевичем, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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