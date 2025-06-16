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  • Шуми Бабаев: «Никитин работал на пределе, был истощен морально. Он ждал, пока завоюет Кубок Гагарина с «Локомотивом». Если бы не выиграли, наверное, не ушел бы»
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Шуми Бабаев: «Никитин работал на пределе, был истощен морально. Он ждал, пока завоюет Кубок Гагарина с «Локомотивом». Если бы не выиграли, наверное, не ушел бы»

Шуми Бабаев высказался об уходе Игоря Никитина с поста тренера «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

– Я понимал, что такое возможно в виду того, что Никитин работал на пределе, на своем потолке. Думаю, что он был истощен морально. Ему был нужен новый вызов. Никитин выдал все, что у него есть. Дальше для него просто не было развития.

Например, «Трактор» расстался с Заком Фукале, так как все полностью получил от этого игрока. Он бы не дал ничего нового этой команде. Фукале уже играл на пределе, и решение генменеджера «Трактора» Алексея Волкова расстаться с ним было понятно.

– Никитин сказал, что ему нужна новая мотивация…

– Да, ему нужна была новая мотивация. Думаю, что для него это решение было понятно давно. Он ждал, пока завоюет Кубок с «Локомотивом». Если бы они не выиграли, то, наверное, не ушел бы, – сказал агент Шуми Бабаев. 

Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Соглашение было до 2028 года («СЭ»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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