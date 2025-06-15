Хайруллин о «Куньлуне»: «Зависшая смена руководства лишает их сильных игроков. Броссо и Родуолд выбрали команды, которые не тянули. Клуб рискует упустить еще троих»

Артур Хайруллин рассказал о проблемах «Куньлуня» с подписанием игроков.

«Ситуация с зависшей сменой руководства в «Куньлуне » лишает клуб сильных игроков. У нынешнего менеджмента были договоренности на следующий сезон с Броссо и Родуолдом, но они выбрали другие клубы, которые не тянули с подписанием.

Если смена руководства затянется, то «Куньлунь» рискует упустить еще троих игроков на следующей неделе», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.