Хайруллин о «Куньлуне»: «Зависшая смена руководства лишает их сильных игроков. Броссо и Родуолд выбрали команды, которые не тянули. Клуб рискует упустить еще троих»
Артур Хайруллин рассказал о проблемах «Куньлуня» с подписанием игроков.
«Ситуация с зависшей сменой руководства в «Куньлуне» лишает клуб сильных игроков. У нынешнего менеджмента были договоренности на следующий сезон с Броссо и Родуолдом, но они выбрали другие клубы, которые не тянули с подписанием.
Если смена руководства затянется, то «Куньлунь» рискует упустить еще троих игроков на следующей неделе», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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