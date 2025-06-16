Кожевников о Голдобине: «Спартак» возродил его пару лет назад – никакой благодарности в ответ. Большой талант, но играет через раз, в плей-офф выключился»

Александр Кожевников подверг критике Николая Голдобина и его агента.

Сообщалось, что в 29-летнем форварде заинтересован СКА.

– Александр Викторович, что отметили для себя на прошедшей неделе?

– Не первый раз читаю жалобы агента форварда Голдобина на «Спартак». Мой родной клуб пару лет назад возродил этого нападающего – после того, как его списали в ЦСКА и настучали по голове в «Магнитке». В ответ – никакой благодарности, наоборот, постоянные претензии.

Голдобину и его агенту надо посмотреть в первую очередь не на клуб, а в зеркало. Большой талант – но позволяет себе играть через матч, через постоянные капризы и обрезы.

Поражение в плей-офф от Уфы связываю в том числе с тем, что Голдобин выключился, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Агент Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении: «Николая хотят видеть у себя несколько команд. Клуб не расторгает контракт, а ищет выгоду. Любимец миллионов стал разменной монетой»