Агент Ливо об интересе СКА и «Трактора»: «Не знаю об этом, мне никто не звонил. В контракте есть запрет на обмен. У нас есть желание остаться в «Салавате»

Агент Джоша Ливо заявил, что не знает об интересе со стороны «Трактора» и СКА.

Ранее появилась информация о том, что «Трактор » и СКА являются главными претендентами на 32-летнего нападающего.

– Честно говоря, я не знаю (об этом). Сейчас нахожусь в Швейцарии, мне никто не звонил. Если между клубами есть какая‑то договоренность, я не знаю о ней. У нас в контракте есть запрет на обмен, так что пока ничего не могу сказать.

– То есть Ливо пока остается в «Салавате»?

– Официально на сегодняшний день да. Нам пока ничего не говорили. У нас есть желание остаться в «Салавате », а там уже посмотрим. Приеду обратно в Россию и будем общаться, – сказал агент Иван Ботев.