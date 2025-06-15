Григоренко о Никитине в ЦСКА: «Нужно будет собрать команду по частям, чтобы она снова стала одним из претендентов на победу. Сложно сказать, удастся ли это ему»
Игорь Григоренко высказался о возможном назначении Игоря Никитина в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Никитин расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации. Тренера связывали с назначением в ЦСКА.
«Никитин очень опытный тренер, который уже приводил команды к Кубку Гагарина, но сложно сказать, удастся ли это ему снова.
Нужно будет проделать очень большую работу, собрать команду по частям, чтобы ЦСКА смог снова стать одним из главных претендентов на победу», – сказал бывший форвард сборной России и ЦСКА Игорь Григоренко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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