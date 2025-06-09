Клаэссон перейдет в «Динамо» или «Спартак». ЦСКА не продлил контракт с защитником («Чемпионат»)

Фредрик Клаэссон может перейти в «Динамо» или «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат », в ближайшее время 32-летний защитник примет окончательное решение.

В минувшем сезоне Клаэссон провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».

Швед покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока контракта.