«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)
Фредрик Клаэссон подпишет контракт с «Динамо» на год.
По данным «Спорт-Экспресса», 32-летний защитник отказался от перехода в «Спартак» и решил присоединиться к бело-голубым.
В минувшем сезоне Клаэссон провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3».
В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».
Швед покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока соглашения.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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