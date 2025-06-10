«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)

Фредрик Клаэссон подпишет контракт с «Динамо» на год.

По данным «Спорт-Экспресса », 32-летний защитник отказался от перехода в «Спартак » и решил присоединиться к бело-голубым.

В минувшем сезоне Клаэссон провел 67 игр в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (1+13) очков при полезности «плюс 3».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4».

Швед покинул ЦСКА после завершения сезона в связи с истечением срока соглашения.