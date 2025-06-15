Броссо перешел в «Динамо». Контракт – на один год
Девин Броссо стал игроком московского «Динамо».
Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Канадский нападающий подписал однолетнее соглашение.
Ранее сообщалось, что Девин будет получать в новом клубе 50 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне 29-летний Броссо выступал за «Амур», где в 33 играх набрал 22 (13+9) очка.
Изображение: t.me/dynamo
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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