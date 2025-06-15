Броссо перешел в «Динамо». Контракт – на один год

Девин Броссо стал игроком московского «Динамо».

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Канадский нападающий подписал однолетнее соглашение.

Ранее сообщалось , что Девин будет получать в новом клубе 50 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 29-летний Броссо выступал за «Амур», где в 33 играх набрал 22 (13+9) очка.

Изображение: t.me/dynamo