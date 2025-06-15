Экблад о 5:2 в 5-м матче финала с «Эдмонтоном»: «Флорида» отлично сработала в течение всех 60 минут. Мы стараемся лишать соперников времени и пространства»
Аарон Экблад отметил командную работу «Флориды» в 5-м матче финала.
«Эдмонтон» проиграл «Флориде» пятый матч в финальной серии со счетом 2:5 (2-3).
«Команда отлично сработала в течение всех 60 минут. Мы защищаемся, стараясь лишать соперников времени и пространства. Это заслуга всей команды.
Мы работаем по всей площадке – и в защите, и в атаке. Так что да, отличная командная работа», – сказал защитник «Пантерс» Аарон Экблад.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
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