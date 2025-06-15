Маршанд о дриблинге: «Перенял у Дацюка. В 12-13 лет увидел, как он это делает, и с тех пор практикую»
Брэд Маршанд учился дриблингу у Павла Дацюка.
Форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2). Одну из шайб он забросил, обыграв один в один защитника Джейка Уолмэна.
– В финале Кубка Стэнли много внимания уделяется габаритам игроков. Ты не самый большой парень и используешь это преимущество, придерживая и контролируя клюшку соперника при обыгрыше один в один. Это то, на чем ты делаешь акцент?
– Да, определенно. Я перенял это у Дацюка. Где-то в 12-13 лет я увидел, как он это делает, и с тех пор практикую, – сказал форвард «Флориды» Брэд Маршанд.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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