«Бобровский – один из ключевых факторов успеха «Флориды». Хочу посмотреть 7-й матч, хоккей очень хорошего качества». Игорь Григоренко о финале Кубка Стэнли
Игорь Григоренко назвал Сергея Бобровского один из факторов успеха «Флориды».
В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» со счетом 5:2 (3-2). Российский голкипер отразил 19 бросков в створ из 21.
«Флорида» на очень хорошем ходу и победа в пятом матче это подтверждает, Бобровский – один из наиболее ключевых факторов ее успеха в этом плей-офф, бесспорно.
Мне было бы интересно еще посмотреть эту серию. Хочу, чтобы седьмой матч был сыгран. Тут хоккей очень хорошего качества, одно удовольствие наблюдать за игрой таких мастеров.
Особенно приятно, что в обеих командах есть наши ребята, – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.
Маршанд отберет «Конн Смайт» у Бобровского? Приговорил «Эдмонтон» и сравнялся с Ягром
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости