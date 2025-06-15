«Бобровский – один из ключевых факторов успеха «Флориды». Хочу посмотреть 7-й матч, хоккей очень хорошего качества». Игорь Григоренко о финале Кубка Стэнли

Игорь Григоренко назвал Сергея Бобровского один из факторов успеха «Флориды».

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Эдмонтон » со счетом 5:2 (3-2). Российский голкипер отразил 19 бросков в створ из 21.

«Флорида » на очень хорошем ходу и победа в пятом матче это подтверждает, Бобровский – один из наиболее ключевых факторов ее успеха в этом плей-офф, бесспорно.

Мне было бы интересно еще посмотреть эту серию. Хочу, чтобы седьмой матч был сыгран. Тут хоккей очень хорошего качества, одно удовольствие наблюдать за игрой таких мастеров.

Особенно приятно, что в обеих командах есть наши ребята, – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко .

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