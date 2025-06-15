Кноблаух о вратаре на 6-й матч с «Флоридой»: «Не собираюсь решать сейчас. У Пикара было мало шансов спасти «Эдмонтон» – выходы один на один, броски через трафик и с пятака»

Крис Кноблаух заявил, что не выбрал вратаря на шестой матч финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон » проиграл «Флориде » пятый матч в серии со счетом 2:5 (2-3). Голкипер канадского клуба Кэлвин Пикар отразил 14 бросков в створ из 18.

«Я не собираюсь принимать решение сразу после такого тяжелого поражения.

Судя по тому, что я видел, у Пикара было не так много шансов спасти: выходы один на один, броски через трафик, броски с пятка – нет оснований говорить, что он сыграл плохо.

Так я это вижу сейчас», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух .

Кноблаух после 2:5 от «Флориды»: «Уверены, что можем выиграть последние 2 игры. Мы уже попадали в сложные ситуации, это просто еще одна, которую мы преодолеем»