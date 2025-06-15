Маршанд – 2-й игрок после Лемье, забивший по 5 голов в 2+ финалах Кубка Стэнли в эпоху расширения НХЛ

Брэд Маршанд забил 5+ голов в финале Кубка Стэнли во 2-й раз в карьере.

37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2).

Теперь на счету Брэда Маршанда 20 (10+10) очков в 22 играх в текущем плей-офф.

Он забил 6 голов в 5 матчах финальной серии против «Эдмонтона».

Напомним, в 2011 году он отметился 5 шайбами в 7 играх финала Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Таким образом, Маршанд стал 7-м игроком в истории НХЛ , забившим по 5 голов в двух или более финальных сериях Кубка Стэнли, и 2-м, кто сделал это в эпоху расширения (с сезона-1967/68). Ранее это удалось Марио Лемье (по 5 голов в 1991 и 1992 годах).