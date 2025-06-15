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Беннетт о голах Маршанда в 5-м матче: «Они оба невероятны, но что касается второго, я не знаю, как он это сделал. Придется посмотреть видео пару раз и попросить его научить меня чему-нибудь»

Сэм Беннетт высоко оценил голы Брэда Маршанда.

37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.

«Они оба невероятны, но что касается второго, я не знаю, как он это сделал

Придется посмотреть видео пару раз и попросить его научить меня чему-нибудь», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

Беннетт забросил 15 шайб в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке снайперов. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
logoБрэд Маршанд
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