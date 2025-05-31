В тренерский штаб «Торпедо» вошел Гоголев из клуба МХЛ «Чайка». Хабибулин продолжит работать с вратарями, Уланов – с защитниками

В тренерский штаб «Торпедо» вошел Дмитрий Гоголев.

Ранее специалист возглавлял «Чайку » из Olimpbet МХЛ, с которой выиграл бронзовые медали в минувшем чемпионате. Гоголев будет отвечать за работу с нападающими.

В клубе остается Игорь Уланов , который с января 2025-го работал с защитниками. Николай Хабибулин , входящий в тренерский штаб с 2022 года, продолжит тренировать вратарей.

«Желаем наставникам продуктивной и победной работы в предстоящем сезоне!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо ».

«Торпедо» назначило Исакова тренером. При нем «Торпедо-Горький» выиграло Кубок Чемпиона России-2025