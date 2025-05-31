В тренерский штаб «Торпедо» вошел Гоголев из клуба МХЛ «Чайка». Хабибулин продолжит работать с вратарями, Уланов – с защитниками
В тренерский штаб «Торпедо» вошел Дмитрий Гоголев.
Ранее специалист возглавлял «Чайку» из Olimpbet МХЛ, с которой выиграл бронзовые медали в минувшем чемпионате. Гоголев будет отвечать за работу с нападающими.
В клубе остается Игорь Уланов, который с января 2025-го работал с защитниками. Николай Хабибулин, входящий в тренерский штаб с 2022 года, продолжит тренировать вратарей.
«Желаем наставникам продуктивной и победной работы в предстоящем сезоне!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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