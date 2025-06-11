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Андреянов – 3-й в топ-10 вратарей драфта НХЛ по версии сайта лиги, Фролов – 5-й, Медведев – 8-й

Трое россиян включены в рейтинг лучших голкиперов драфта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ-2025.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джошуа Равенсберген («Принс‑Джордж Кугарз»); 

2. Джек Иванкович  («Брэмптон»);

3. Петр Андреянов («Красная Армия»);

4. Лукас Бекман («Бэ-Комо»);

5. Семен Фролов (МХК «Спартак»);

6. Луи-Антуан Дено («Квебек»);

7. Михал Прадел («Трай-Сити»);

8. Алексей Медведев («Лондон Найтс»);

9. Джон Парсонс («Чикаго Стил»);

10. Элайджа Нойеншвандер («Фрибур»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПетр Андреянов
logoНХЛ
Драфт НХЛ
Бэ-Комо
logoСпартак
logoКрасная Армия
logoСемен Фролов
logoЦСКА
Брэмптон
Лукас Бекман
logoМХК Спартак
logoЛондон Найтс
Джек Иванкович
logoКХЛ
Михал Прадел
Трай-Сити
Элайджа Нойеншвандер
logoФрибур
Чикаго Стил
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