Андреянов – 3-й в топ-10 вратарей драфта НХЛ по версии сайта лиги, Фролов – 5-й, Медведев – 8-й
Трое россиян включены в рейтинг лучших голкиперов драфта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших голкиперов предстоящего драфта НХЛ-2025.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джошуа Равенсберген («Принс‑Джордж Кугарз»);
2. Джек Иванкович («Брэмптон»);
3. Петр Андреянов («Красная Армия»);
4. Лукас Бекман («Бэ-Комо»);
5. Семен Фролов (МХК «Спартак»);
6. Луи-Антуан Дено («Квебек»);
7. Михал Прадел («Трай-Сити»);
8. Алексей Медведев («Лондон Найтс»);
9. Джон Парсонс («Чикаго Стил»);
10. Элайджа Нойеншвандер («Фрибур»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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