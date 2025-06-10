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Фавориты драфта НХЛ Шефер, Хэгенс, Миса и О’Брайен посетили 3-й матч «Флориды» и «Эдмонтона». Перед игрой хоккеисты позавтракали с Маршандом

Фавориты драфта НХЛ-2025 посетили финальный матч Кубка Стэнли.

Мэттью Шефер, Джеймс Хэгенс, Майкл Миса и Джейк О’Брайен посетили третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (6:1, 2-1).

Утром перед матчем на тренировочной базе «Пантерс» молодые хоккеисты встретились и позавтракали вместе с форвардом клуба Брэдом Маршандом.

«Очень классный парень. Когда ты еще молодой, то это позволяет чувствовать себя комфортнее. Когда он сидит с нами, общается и как бы является  одним из нас – это круто», – сказал Шефер.

Также хоккеисты пообщались с Аароном Экбладом, Мэттью Ткачаком и главным тренером Полом Морисом.

Затем игроки отправились на стадион «Пантерс» и около раздевалки «Эдмонтона» поговорили с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

Фото: nhl.com

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Драфт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoДжеймс Хэгенс
Мэттью Шефер
Майкл Миса
logoНХЛ
logoАарон Экблад
logoФлорида
logoПол Морис
logoМэттью Ткачак
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
фото
logoЛеон Драйзайтль
logoБрэд Маршанд
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