Фавориты драфта НХЛ Шефер, Хэгенс, Миса и О’Брайен посетили 3-й матч «Флориды» и «Эдмонтона». Перед игрой хоккеисты позавтракали с Маршандом

Фавориты драфта НХЛ-2025 посетили финальный матч Кубка Стэнли.

Мэттью Шефер , Джеймс Хэгенс , Майкл Миса и Джейк О’Брайен посетили третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном » (6:1, 2-1).

Утром перед матчем на тренировочной базе «Пантерс» молодые хоккеисты встретились и позавтракали вместе с форвардом клуба Брэдом Маршандом .

«Очень классный парень. Когда ты еще молодой, то это позволяет чувствовать себя комфортнее. Когда он сидит с нами, общается и как бы является одним из нас – это круто», – сказал Шефер.

Также хоккеисты пообщались с Аароном Экбладом, Мэттью Ткачаком и главным тренером Полом Морисом.

Затем игроки отправились на стадион «Пантерс» и около раздевалки «Эдмонтона» поговорили с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

Фото: nhl.com