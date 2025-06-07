Демидов не планирует возвращаться в СКА из «Монреаля» («ВсеПроСпорт»)
Иван Демидов не намерен возвращаться в КХЛ.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ранее заявил, что клуб заинтересован в возвращении Ивана Демидова: «Интересно вернуть его в аренду на год. Это было бы феноменально. Хотел бы провести разговор с «Монреалем».
По информации «ВсеПроСпорт», 19-летний хоккеист не рассматривает вариант возвращения в СКА в следующем сезоне.
Демидов отправился в НХЛ после того, как СКА завершил прошедший сезон после первого раунда Кубка Гагарина.
Форвард набрал 49 (19+30) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 (3+2) баллов в 6 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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