Демидов не планирует возвращаться в СКА из «Монреаля» («ВсеПроСпорт»)

Иван Демидов не намерен возвращаться в КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ранее заявил , что клуб заинтересован в возвращении Ивана Демидова : «Интересно вернуть его в аренду на год. Это было бы феноменально. Хотел бы провести разговор с «Монреалем».

По информации «ВсеПроСпорт», 19-летний хоккеист не рассматривает вариант возвращения в СКА в следующем сезоне.

Демидов отправился в НХЛ после того, как СКА завершил прошедший сезон после первого раунда Кубка Гагарина.

Форвард набрал 49 (19+30) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 (3+2) баллов в 6 играх.