Никита Щитов: «Демидов усилит СКА, но шансы на возвращение минимальны. Иван хорошо вписался в НХЛ»

Никита Щитов считает, что Ивану Демидову нужно оставаться в НХЛ.

«Естественно, у Игоря Николаевича [Ларионова] есть свое видение. Возможное возвращение Демидова, конечно же, усилит СКА. Но шансы на это минимальны.

Понятно, что он может поговорить, но, думаю, в «Монреале» ему откажут. К тому же, Иван хорошо вписался в НХЛ, самое время ему там играть», — сказал экс-игрок клубов КХЛ.

Демидов перешел из СКА в «Монреаль» после вылета из Кубка Гагарина. В пяти матчах за новый клуб он отметился двумя результативными передачами при полезности «-5».