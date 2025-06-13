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У Кучерова 2 сезона с «Арт Россом» без «Харта». Больше таких чемпионатов только у Ягра, Эспозито, Гретцки и Лемье

Лучший бомбардир сезона Никита Кучеров не выиграл «Харт Трофи»-2025.

Обладателем приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак. Никита Кучеров занял 3-е место в голосовании.

Форвард «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярки-2024/25, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» в 3-й раз в карьере.

Ранее Кучеров получал «Арт Росс» в 2019 и 2024 годах. В 2019-м он также стал обладателем «Харт Трофи». Таким образом, в активе Кучерова теперь 2 сезона с «Арт Россом» без «Харт Трофи» (2023/24 и 2024/25).

С 1948 года (когда был введен приз «Арт Росс») больше всего таких сезонов у Яромира Ягра (4, в 1995-м «Харт» выиграл Эрик Линдрос, в 1998-м – Доминик Гашек, в 2000-м – Крис Пронгер, в 2001-м – Джо Сакик).

Рекорд по числу таких сезонов подряд принадлежит Филу Эспозито (3, в 1971-м выиграл Бобби Орр, в 1972-м – Орр, в 1973-м – Бобби Кларк).

По 3 таких сезона также в активе Уэйна Гретцки (1990 – Марк Мессье, 1991 – Бретт Халл, 1994 – Сергей Федоров) и Марио Лемье (1989 – Гретцки, 1992 – Мессье, 1997 – Гашек), по 2 – у Горди Хоу (1951 – Милт Шмидт, 1954 – Эл Роллинс), Бобби Халла (1960 – Хоу, 1962 – Жак Плант), Стэна Микиты (1964 – Жан Беливо, 1965 – Бобби Халл), Коннора Макдэвид (2018 – Тэйлор Холл, 2022 – Остон Мэттьюс) и Кучерова (2024 – Нэтан Маккиннон, 2025 – Хеллибак).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoНикита Кучеров
logoБобби Кларк
logoМарио Лемье
logoКрис Пронгер
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logoФил Эспозито
logoГорди Хоу
logoНХЛ
logoСергей Федоров
logoУэйн Гретцки
logoЯромир Ягр
logoДжо Сакик
logoДоминик Гашек
Эрик Линдрос
logoБобби Орр
logoМарк Мессье
рейтинги
logoЖак Плант
logoНэтан Маккиннон
logoТэйлор Холл
Стэн Микита
logoБретт Халл
logoКоннор Макдэвид
logoЖан Беливо
Эл Роллинс
logoКоннор Хеллибак
logoБобби Халл
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