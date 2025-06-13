У Кучерова 2 сезона с «Арт Россом» без «Харта». Больше таких чемпионатов только у Ягра, Эспозито, Гретцки и Лемье

Лучший бомбардир сезона Никита Кучеров не выиграл «Харт Трофи»-2025.

Обладателем приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак. Никита Кучеров занял 3-е место в голосовании.

Форвард «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярки-2024/25, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» в 3-й раз в карьере.

Ранее Кучеров получал «Арт Росс» в 2019 и 2024 годах. В 2019-м он также стал обладателем «Харт Трофи». Таким образом, в активе Кучерова теперь 2 сезона с «Арт Россом» без «Харт Трофи» (2023/24 и 2024/25).

С 1948 года (когда был введен приз «Арт Росс») больше всего таких сезонов у Яромира Ягра (4, в 1995-м «Харт» выиграл Эрик Линдрос, в 1998-м – Доминик Гашек, в 2000-м – Крис Пронгер, в 2001-м – Джо Сакик).

Рекорд по числу таких сезонов подряд принадлежит Филу Эспозито (3, в 1971-м выиграл Бобби Орр, в 1972-м – Орр, в 1973-м – Бобби Кларк).

По 3 таких сезона также в активе Уэйна Гретцки (1990 – Марк Мессье, 1991 – Бретт Халл, 1994 – Сергей Федоров) и Марио Лемье (1989 – Гретцки, 1992 – Мессье, 1997 – Гашек), по 2 – у Горди Хоу (1951 – Милт Шмидт, 1954 – Эл Роллинс), Бобби Халла (1960 – Хоу, 1962 – Жак Плант), Стэна Микиты (1964 – Жан Беливо, 1965 – Бобби Халл), Коннора Макдэвид (2018 – Тэйлор Холл, 2022 – Остон Мэттьюс) и Кучерова (2024 – Нэтан Маккиннон, 2025 – Хеллибак).