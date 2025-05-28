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«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА

«Авангард» выиграл борьбу за Александра Волкова.

По информации «Спорт-Экспресс», форвард минского «Динамо» перейдет в омский клуб.

Сообщалось, что на 27-летнего игрока также претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА.

В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 3+2 за 7 игр при полезности «плюс 6».

1 июня нападающий станет неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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