«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА

«Авангард» выиграл борьбу за Александра Волкова.

По информации «Спорт-Экспресс», форвард минского «Динамо » перейдет в омский клуб.

Сообщалось , что на 27-летнего игрока также претендовали «Локомотив », «Трактор », «Ак Барс » и ЦСКА .

В минувшем сезоне Волков провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18». В плей-офф на его счету 3+2 за 7 игр при полезности «плюс 6».

1 июня нападающий станет неограниченно свободным агентом.