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«Эдмонтон» еще не выбрал вратаря на 5-й матч серии с «Флоридой». Скиннера заменили в 4-й игре

«Эдмонтон» не определился с вратарем на пятый матч финала Кубка Стэнли.

Игра пройдет в ночь с 14 на 15 июня в Канаде. В четвертом матче «Ойлерс» победили «Флориду» в овертайме со счетом 5:4 (2-2).

Стюарт Скиннер отразил 14 из 17 бросков и был заменен после первого периода. В активе Кэлвина Пикара 22 сэйва после 23 бросков.

«Я пока не готов назвать имя стартового голкипера», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли у Скиннера 14 матчей, 8 побед, 89,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,99.

Пикар принял участие в 9 играх и одержал 7 побед, отражая 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,69.

Кноблаух о вратарях перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Скиннер и Пикар – хороший тандем, каждый из них надежен. «Эдмонтон» вышел в финал благодаря обоим»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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logoКубок Стэнли
logoКрис Кноблаух
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