  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фарм «Ванкувера» вышел в финал плей-офф АХЛ, победив фарм «Далласа» в финале Запада (4-2). У защитника младших «Кэнакс» Кудрявцева 7 очков и «+13» в 15 играх
0

Фарм «Ванкувера» вышел в финал плей-офф АХЛ, победив фарм «Далласа» в финале Запада (4-2). У защитника младших «Кэнакс» Кудрявцева 7 очков и «+13» в 15 играх

Фарм «Ванкувера» вышел в финал плей-офф АХЛ.

«Эбботсфорд» обыграл «Техас» (фарм «Далласа») в финале Западной конференции Кубка Колдера (4-2, 4:2 в шестом матче). 

Младшие «Кэнакс» уступали со счетом 0:2 к концу второго периода, но затем забросили 4 шайбы подряд – дважды отличился форвард Аршдип Бэйнс (второй гол – в пустые ворота), по голу добавили форварды Джуджхар Хайра и Макс Сассон. Латвийский вратарь Артур Шилов отразил 23 из 25 бросков. 

В составе «Эбботсфорда» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев. Сегодня на счету 21-летнего игрока результативная передача при полезности «+2». 

В целом в текущем плей-офф у него 7 (1+6) очков в 15 играх при полезности «+13». В регулярке АХЛ было 65 игр, 26 (5+21) баллов и «+18». Также россиянин провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ. 

Отметим, что за канадский клуб выступают два белорусских игрока – вратарь Никита Толопило (1 матч в текущем плей-офф) и форвард Данила Климович (10 игр, 2 шайбы). 

В решающей серии «Кэнакс» предстоит сыграть с «Шарлотт» (фарм-клубом «Флориды»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoАртур Шилов
logoМакс Сассон
logoДаллас
logoДжуджхар Хайра
logoНикита Толопило
logoЭбботсфорд
logoТехас
logoВанкувер
logoКирилл Кудрявцев
logoАХЛ
logoДанила Климович
logoНХЛ
Кубок Колдера
logoАршдип Бэйнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Там есть прекрасные люди. Я, например. Александру не нужно обращать внимание на всякое говно»
1239 минут назад
Глазов о Захаркине в СКА: «Не думаю, что начнется двойная игра. Ларионов не позволит ему мешать, после работы в «Торпедо» он хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор»
357 минут назад
Быков о Захаркине в СКА: «Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Мне было очень комфортно с ним работать»
5сегодня, 17:28
ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
67сегодня, 16:48
Максим Рыбин: «Не думал, что Ротенберга уберут из СКА, у него был контракт. Неожиданно, что Ларионов зашел вместо него. Посмотрим, что он покажет»
6сегодня, 16:41
Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»
4сегодня, 16:30
«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)
100сегодня, 16:16
Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
8сегодня, 15:56
Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки
17сегодня, 15:28
Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил – вот мы и расхлебываем до сих пор»
22сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о том, что Овечкин сыграет в «Матче года»: «Это не какое-то суперсостязание, где будут стараться, там не будет единоборств. Почему бы не порадовать болельщиков? Подготовка в НХЛ начнется только в октябре»
124 минуты назад
Актер Ярушин про фильм об Овечкине: «Когда-нибудь снимут, с какой-нибудь классной историей. Это достижение для России, что Саня побил рекорд, это круто»
2сегодня, 17:50
Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
8сегодня, 17:42
Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
сегодня, 17:14
Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»
2сегодня, 16:59
«Ак Барс» обменяет Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей (Metaratings)
6сегодня, 15:40
«Динамо» и Клаэссон подпишут контракт на год. Защитник отказался от предложения «Спартака» («СЭ»)
2сегодня, 14:20
Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)
4сегодня, 13:58
Тренер «Эдмонтона» о выборе вратаря после 1:6 от «Флориды»: «Решения пока нет. Не думаю, что у Скиннера было много шансов отбить все шайбы. Это командная ответственность»
9сегодня, 13:16
В МХЛ теперь гол будет засчитан, если шайба направлена в ворота любой частью тела кроме руки и ноги. Пас рукой будет разрешен в нейтральной зоне
5сегодня, 12:30