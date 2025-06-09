«Торонто» и «Вегас» планировали обмен Марнера и Рантанена в рамках сделки с участием «Каролины». «Харрикейнс» и «Голден Найтс» не нашли нужные активы (The Athletic)

«Торонто», Вегас» и «Каролина» готовили обмен Митча Марнера и Микко Рантанена.

По информации The Athletic, перед дедлайном 2025 года «Мэйпл Лифс», «Голден Найтс» и «Харрикейнс» вели переговоры о потенциальной трехсторонней сделке, в рамках которой Митч Марнер должен был оказаться в «Вегасе », а Микко Рантанен – в «Торонто ».

Однако «Вегас» и «Каролина» так и не смогли подобрать необходимые активы для завершения обмена. Неизвестно, просил ли «Торонто» Марнера отказаться от пункта о запрете на обмен, но после дедлайна появилась информация, что он отказался от другого варианта сделки, в рамках которой должен был отправиться в «Каролину» в обмен на Рантанена.

В конечном итоге «Харрикейнс» обменяли Рантанена в «Даллас», получив взамен Логана Станковена и два выбора в первом раунде драфта. Рантанен после обмена подписал с «Далласом » восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов.

Марнер станет неограниченно свободным агентом 1 июля, и ожидается, что он покинет клуб. 28-летний форвард занимает первую строчку в рейтинге лучших свободных агентов по версии The Score.

Ожидается, что «Каролина» и «Вегас» будут претендовать на Марнера в межсезонье. У «Харрикейнc» достаточно места под потолком зарплат – около 28 миллионов. У «Вегаса» – 9,6 миллиона, для заключения сделки клубу придется расстаться с кем-то из текущего состава.