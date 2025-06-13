Драйзайтль набрал 30+ очков во втором Кубке Стэнли подряд. Это достижение есть только у Гретцки, Лемье, Кучерова и Макдэвида

Леон Драйзайтль набрал 30 и более очков во втором Кубке Стэнли подряд.

Форвард «Эдмонтона » забросил победную шайбу и сделал две передачи в четвертой игре финальной серии против «Флориды » (5:4, 2-2).

В активе Драйзайтля стало 32 (11+21) результативных действия за 20 матчей в этом плей-офф. В прошлом году у немца было 31 (10+21) очко за 25 игр.

Он стал пятым игроком в истории НХЛ с таким достижением, присоединившись к Коннору Макдэвиду (2024-25), Никите Кучерову (2020-21), Марио Лемье (1991-92) и Уэйну Гретцки (1987-88, 1983-85).

Этот финал Кубка Стэнли – лучший на моей памяти. «Флорида» и «Эдмонтон» идеально (не) подходят друг другу