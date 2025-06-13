Драйзайтль – 2-й игрок в истории НХЛ после Гретцки с 10 голами и 20 передачами в 2+ плей-офф в карьере
Леон Драйзайтль набрал 10+20 в плей-офф во 2-й раз в карьере.
Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-2).
На счету 29-летнего Леона Драйзайтля стало 32 (11+21) очка в 20 играх в текущем плей-офф.
Он стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 10 голов и сделавшим 20 передач в двух или более плей-офф (в 2024 году у него был 31 (10+21) балл в 25 играх плей-офф). Ранее это удалось Уэйну Гретцки (5 раз).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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