Драйзайтль набрал 1+2 в 4-м матче финала Кубка Стэнли и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров текущего плей-офф. У форвардов «Эдмонтона» по 32 очка в 20 играх

Леон Драйзайтль догнал Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров плей-офф.

Форвард «Эдмонтона » набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4 ОТ, 2-2) и был признан первой звездой.

На счету 29-летнего немецкого форварда стало 32 (11+21) очка в 20 играх в текущем плей-офф. Он догнал своего партнера Коннора Макдэвида (32 балла в 20 играх, 6+26, сегодня – 1 ассист) в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ .

Нападающие «Ойлерс» опережают ближайшего преследователя – защитника «Ойлерс» Эвана Бушара (22 балла в 20 играх, 7+15) – на 10 очков.

В топ-4 также остается форвард «Далласа » Микко Рантанен (22 очка в 18 играх, 9+13). На один балл отстают нападающие «Пантерс» Сэм Беннетт (21 в 21, 14+7, сегодня – 1 ассист) и Мэттью Ткачак (21 в 21, 7+14, сегодня – 2+1).